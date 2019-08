MIT, in un anno rivoluzione nel monitoraggio e manutenzione infrastrutture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ad un anno dal crollo del, il Governo si è impegnato per mettere in atto una, ma ha bisogno di tempo nonostante siano stati raggiuntiIlha pronto il Decreto per la nascita del, uno strumento pensato perché lo stato riesca a monitorare costantemente lo stato di tutte le infrastrutture italiane, così dalì dove c'è bisogno di manutenzione. Pronti sono anche, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che rappresenta ilInoltre, in corso c'è un cambio netto di paradigma, come dichiara il MIT: gli uffici tecnici hanno compiuto, e l'imprinting sulla manutenzione si vede neisul Po e i suoi affluenti e neidedicati al monitoraggio e allo stato di salute delle strade.