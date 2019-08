MIT, in programma tavolo a Venezia il 6 agosto

(Teleborsa) - La prima riunione per sondare il tema Grandi Navi è stata convocata per martedì 6 agosto e vedrà il gruppo di lavoro all'opera per individuare le migliori soluzioni tecniche per l'utilizzo degli attracchi diffusi.



Presso la sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, a Venezia - secondo quando riferito dal MIT - si cercherà un modo per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca.



A questa riunione, oltre all'Autorità Portuale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la figura del ministro Danilo Toninelli, anche rappresentanti della Capitaneria di Porto di Venezia, della Guardia di Finanza, della Polizia di Frontiera, dell'Agenzia del Demanio, di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., Terminal Intermodale Venezia S.p.A., Terminal rinfuse Venezia S.p.A., Venice Ro Port Mos e le compagnie croceristiche interessate. © RIPRODUZIONE RISERVATA