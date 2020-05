MIT e MID, accordo per lo sviluppo della mobilità autonoma e connessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sviluppo della. Questo l'oggetto deloggi dalle Ministre per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione,e per le Infrastrutture e i Trasporti,Il protocollo ha l'obiettivo di, nonché l'interesse a creare servizi ad impatto sociale per il Paese. L'accordo inoltre sostiene e incentiva la collaborazione e il partenariato tra le Istituzioni pubbliche, le Imprese, le Università, gli Enti di ricerca."Le ricerche e le sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli e mezzi innovativi a guida autonoma rendono concreta la possibilità che tali mezzi siano progressivamente introdotti sui mercati nei prossimi anni" ha dichiarato la, mentre la titolare delle Infrastrutture e Trasporti,, sottolinea come iInnovazione e digitalizzazione giochino un ruolo fondamentale nelle nostre vite".Il Protocollo di Intesa prevede, fra l'altro, la(sperimentazione, sviluppo industriale),, promuovendo l'ecosistema del veicolo autonomo, connesso, ecologico e condiviso, anche attraverso l'istituzione di un polo per lo sviluppo tecnologico e la produzione di autoveicoli innovativi (Polo della Mobilità Innovativa).