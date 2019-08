MIT detta linee guida manutenzione viadotti autostrade. Verifica ha fatto emergere criticità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Presentate oggi al(MIT) le. Un pool di esperti delle Università, della Direzione Vigilanza sulle Concessionarie autostradali e dell'Ufficio Tecnico Ispettivo (UIT) di Roma hanno presentato iitaliana, condotti fra settembre 2018 a luglio 2019, ed un nuovo modo di concepire le attività di manutenzione delle opere esistenti.In meno di un anno sono stati effettuatisui viadotti di tutta le rete autostradale, che hanno evidenziato, in molti casi, uno. A dirlo il capo dell'UIT di Roma,il quale ha aggiunto che le verifiche effettuate pered hanno portato, in talune situazioni, alla totale interdizione del traffico in attesa che vengano effettuati i lavori di manutenzione., ha dichiarato il, spiegando che in precedenza la gran parte dei controlli veniva fatta sul sedime autostradale (buche, stato dei guardrail ecc.), senza valutare lo stato di salute e la tenuta del viadotto."Il modello per la manutenzione lo fissa lo Stato ed i Concessionari si devono adeguare", ha affermato il Ministro, aggiungendo che non accadrà più che "le Concessionarie i calcoli se li fanno a casa da sole" e non ci saranno più eventi come il Ponte Morandi, dove "sembrava che tutto andasse bene".Il- ha detto Toninelli - verrà applicato, non solo sui 2mila chilometri di autostrade del Cendo-Sud sottoposte alla vigilanza dell'UIT di Roma, ma".Dalla verifica straordinaria effettuata è emerso che, nelle, venivano utilizzati i carichi di progetto,, mentre le linee guida impongono di applicare i carichi attuali indicati dalla). Tra le prove di carico effettuate e ancora da effettuarsi nei prossimi 12 mesi, ne sono emerse alcune più significative, che hanno messo in luce una serie di criticità.Anche lehanno messo in luce alcuni problemi, in quanto le Concessionarie riportavano normalmente quelle del progetto originario, mentre la realtà ha messo in luce che difficilmente la precompressione residua sta dentro il limite del 20% e. Altro problema riguardava la mancata verifica puntuale degli apparecchi di appoggio (rilevatori sismici).Dalle verifiche effettuate è emerso un quadro preciso, che ha consentito di formulare delle: veridiche si sicurezza e funzionalità ma monitorare costantemente, ispezioni a cadenza trimestrale, verifiche non meramente visive, l'utilizzo di un'analisi multicriteria che tenga conto del rischio specifico (criticità manutentiva, invecchiamento, pericolosità sismica, vulnerabilità di precopressione, esposizione al traffico e rispetto all'ambiente ecc.).Il Direttore della Vigilanza sulle Concessioni autostradali, ha sottolineato l'opportunità di estendere questa verifica, per ora effettuata duu 2 mila chilometri di autostrade a tutta la rete italiana, che conta 6mila chilometri. Poi ha evidenziato la necessità di definire criteri comuni per i numerosi operatori autostradali fra i quali è suddivisa la rete.