MIT, De Micheli chiede quadro cantieri pubblici aperti

(Teleborsa) - Alla luce di quanto dichiarato dall'associazione nazionale dei costruttori, in merito al rischio della chiusura del cantieri, per motivi di sicurezza, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e all'ANCE stessa una puntuale ricognizione dello stato dei cantieri pubblici.



Nella giornata di domani sabato 14 marzo verranno condivise ed emanate ulteriori linee guida specifiche per la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, lunedì 16, per aziende e lavoratori si definirà un quadro più chiaro. La Ministra conferma che non c'è la necessità di chiudere i cantieri e che ogni attività volta alla garanzia della sicurezza e della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal Ministero.