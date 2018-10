MIT assicura soluzione a breve su Passante di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Proficuo incontro al) sul Passante di Bologna tra il Ministro, il Governatore dell'Emilia Romagna,, e l'Assessore regionale ai Trasporti,Toninelli ha fatto sapere che sulla questione si troverà presto la quadra, pe che saranno contemperate l'esigenza di fluidificare il traffico in quello snodo così delicato con la necessita' di ridurre al minimo gli impatti ambientali"."Circa la, il Ministro ha ribadito che, fatta salva la esclusiva competenza della Regione, il ministero seguirà con molta attenzione la discussione sulla definizione della convenzione, allo scopo di garantire al meglio l'interesse pubblico.Invece, in merito alla, il dicastero attende di poter valutare il progetto esecutivo che ancora manca.Infine, è stata espressa identità di vedute tra il Ministro e gli amministratori regionali in relazione al ventilato ingresso della retein seno ad. Dal MIT si sottolinea in tal senso lo sforzo in favore dell'Emilia Romagna per quanto riguarda la mobilità su ferro, visti gli ulterioriindirizzati alla regione dal contratto di programma tra il ministero e Rete Ferroviaria Italiana".