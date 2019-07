MIT, Alveo Vecchio, concluse le prove di carico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con sei Università e diversi enti di ricerca ha portato al collasso il manufatto per motivi di ricerca.Il ponte degli anni '60, è stato sottoposto a prove di carico per studiarne tecnicamente la resistenza e ricavare dati per garantire la sicurezza infrastrutturale di opere che verranno realizzate nel futuro., che conterrà indicazioni omogenee e puntuali sui criteri da tenere un considerazione nella valutazione della sicurezza dei viadotti.L'interesse delle prove di carico effettuate risulta essere di inestimabile valore scientifico e ora daranno la possibilità di raccogliere informazioni preziose sugli standard di sicurezza, con particolare riferimento alle indagini sulle grandezze che governano la resistenza e la durabilità delle strutture, da inserire nelle linee guida ai concessionari.