Mit, al via la Conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Discutere dicome presente e futuro delle città italiane con l'obiettivo di. È lo scopo della, presentata oggi a Roma al ministero dei Trasporti e Infrastrutture, dal ministro Danilo Toninelli e dal sottosegretario Michele Dell'Orco.La Conferenza, aperta alla consultazione pubblica,"Per noi la Conferenza è molto importante, per creare una strategia nel medio e lungo periodo", ha ricordato il sottosegretario Dell'Orco."La mobilità sostenibile e la cura per il trasporto pubblico locale e la sicurezza, con un occhio di riguardo per i pendolari, sono da mesi uno dei principali temi all'attenzione del Governo", ha dichiarato Toninelli.dove l'internet delle cose, la guida connessa, un trasporto pubblico efficiente e pulito, una mobilità pienamente intermodale, potranno garantire ai cittadini di viaggiare in totale comodità e sicurezza", ha concluso il ministro.