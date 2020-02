(Teleborsa) - "In questi primissimi giorni stiamo concentrando gli interventi sugli 11 comuni della zona rossa. Poi ci saranno misure per l'insieme dell'economia. L'impatto economico del Coronavirus investe interi settori, serve un intervento di grande portata. E serve avviare un ritorno alla normalità. Il tema della ripresa della normalità è cruciale. Lo ha detto Antonio Misiani, Viceministro dell'Economia, a Radio anch'io.



"Credo - ha aggiunto - che sia necessario un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Nessuno deve sottovalutare quello che sta accadendo ma guai a lanciare messaggi allarmistici. L'Italia non ha bisogno di un nuovo Governo ma di un Governo che decide e che si assume le proprie responsabilità, deve essere il momento della massima coesione nazionale".