MISE, terminata la terza riunione per la BUL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del nuovo Comitato di indirizzo e monitoraggio sulle attività di(il c.d Comitato di indirizzo Infratel). Alla riunione si è parlato dello stato attuale dei lavori di realizzazione della BUL, sottolineando l'importanza delloe la necessità di risoluzione delle problematiche relative ai, seduta al tavolo e rappresentata dall'Amministratore Delegato Elisabetta Ripa, ddl Responsabile relazioni esterne Andrea Falessi e dal Direttore network & operations Stefano Paggi, ha reso notoe la prevista apertura,a copertura di circaNell'incontro, oltre ai rappresentanti della società e ai componenti del Comitato, hanno partecipato il Consigliere giuridico Marco Bellezza, il Sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano e, per la Regione Veneto, Idelfo Borgo.E' stato postonella rendicontazione delle opere concretizzate. Affrontato infine il tema del necessario sostegno alla domanda per l'attivazione dei servizi BUL, con particolare attenzione rivolta a scuole, PMI e ai centri per l'impiego, oltre che ai cittadini.