MISE, tavolo di crisi Blutec si aggiorna a febbraio su esito cessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, oggi Ingegneria Italia, di cui èe sono a rischio almeno mille famiglie.Il tavolo è stato presieduto dal, ma hanno preso parte alla riunione anche i rappresentanti di, l', leed i. Incontro convocato per discutere della situazione del futuro del gruppo industriale, a seguito dell'incontro dei lavoratori con il ministro Di Maio e delle interlocuzioni delle scorse settimane del MiSE con l'azienda per risolvere lae discutere delNel corso della riunione l'azienda ha, indicando ladel ramo d'azienda, e dando quindi continuità alle attività produttive e sicurezza occupazione agli attuali livelli.Il Ministero è impegnato ain corso, chiedendo all'azienda di utilizzare queste settimane prima del prossimo tavolo per definire il futuro.Sorial ha annunciato che "il tavolo deve essere inteso già convocato per la fine di febbraio per procedere con la definizione di un processo di cessione che è atteso da più di un anno. C'è particolare attenzione nei confronti di questo stabilimento, la cui produzione e gli eventuali fermi condizionano un intero cluster industriale regionale ed un settore importante a livello nazionale".