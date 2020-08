MiSE, startup innovative costituite online: fotografia al 30 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2020, sonoavviate grazie a unaÈ quanto emerge dalla 16esima edizione deldipubblicato in data odierna dalin collaborazione con. Grazie a questa misura, operativa a partire daldelglipossono costituire la propriasecondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio (CCIAA) o in. L'esenzione dall'consente un risparmio medio sui costi d'avvio stimato in circaOltre a descrivere la distribuzione territoriale del fenomeno, ilsi concentra su due aspetti di particolare interesse: il tasso d'adozione territoriale della modalità online sul totale delle imprese di nuova costituzione, e ladelle pratiche.laè stata scelta da oltre un terzo delle startup innovative costituite in Italia nell'ultimo anno, in forte aumento nel secondo trimestre 2020 (44,9%, rispetto al 37,7% degli ultimi 12 mesi). Ciò testimonia come la possibilità di costituire lasia stata un'importante possibilità per gli imprenditori durante il periodo di lockdown. Tuttavia, laè moltocon notevoli scostamenti rispetto al dato nazionale. Paradigmatico il caso della Basilicata, della Sardegna e della Calabria, in cui più del 50% delleha optato per la modalità online. Compaiono invece nella parte bassa della graduatoriaaltro indicatore per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale è il tempo medio d'attesa tra la costituzione e l'iscrizione dell'azienda nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative, fase che richiede una verifica dei requisiti da parte dellacompetente. In media unacostituita online attende poco più di 34 giorni per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale, mentre nell'ultimo anno i tempi di attesa medi si sono ridotti a circa 28 giorni.La nuova modalità è diffusa sullcon una forte presenza in tre regioni –(10,6%) – che ospitano insieme quasi il 50% delle startup costituite online. Milano si conferma il principale polo per le startup innovative italiane, rappresentando da sola il 17,2% di tutte le