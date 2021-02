© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pubblicato inil decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell'Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono inLo comunica ilsottolineando cheintrodotta dal decreto Rilancio, è pari aldell'investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle(fino ad un massimo dioltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime "de minimis".L'investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almenoLala registrazione e la verifica dell'aiuto "de minimis" sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE.Ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma: l'impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. Adovranno essere effettuati solo dopo la