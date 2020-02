(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito criteri e modalità di accesso alle agevolazioni previste per le PMI della "zona franca" istituita nei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013.



Per le micro e piccole imprese che hanno subito danni nel territorio interessato dall'alluvione - censite dall'Ufficio del Commissario delegato - sono state messe a disposizione risorse per circa 4,9 milioni di euro.



Le domande potranno essere inviate a partire dal 17 marzo 2020 e sino al 21 aprile 2020.







