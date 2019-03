MISE stanzia 109 milioni per Zona Franca Urbana a Genova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'area colpita dal crollo del Ponte Morandi, prevista dal Decreto Genova per identificare l'area che avrà diritto alle agevolazioni per le imprese.E' stata pubblicata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni per le imprese. Sono state indicate appunto in 109 milioni di euro le risorse disponibili per le, concesse alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede all'interno della ZFU, che potranno quindi, afferma il Ministro dello Sviluppo, spiegando "tutte le aziende coinvolte nella tragica vicenda del Ponte Morandi hanno ora a disposizione lo strumento della zona franca urbana sul quale sono stanziate ulteriori risorse necessarie a rilanciare il sistema produttivo e le loro attività presenti sul territorio".