MISE, riunito il tavolo Elexos

Si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo economico il tavolo sulla vertenza Elexos (ex Schneider Electric), presieduto dal vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno partecipato il Ministero del Lavoro, i sindacati e gli enti locali.



Nel corso degli ultimi mesi la vertenza è stata seguita attentamente dal Ministero con diversi incontri, che avevano portato i vertici aziendali ad accettare di presentare l'istanza di cassa integrazione per tutelare i lavoratori. L'istanza è stata in seguito rigettata dal Tribunale di Rieti a causa dei costi presentati dall'azienda per attivare la stessa.



Il mancato via libera alla Cig ha provocato il caos presso lo stabilimento di Rieti, con i lavoratori che nei giorni scorsi hanno deciso di occupare lo stabilimento, nel tentativo estremo di difendere i posti di lavoro.





Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA