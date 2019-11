Mise: Pubblicato l'elenco degli Innovation manager

(Teleborsa) - È stato pubblicato il decreto del MiSE con l'elenco dei manager e delle società abilitati a fornire alle PMI e alle reti d'impresa servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali.



Con questo provvedimento, informa il Ministero, le imprese presenti su tutto il territorio nazionale potranno avviare da oggi, 7 novembre, la compilazione della domanda per richiedere il "Voucher per l'Innovation Manager".



Per l'agevolazione sono disponibili le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a 50 milioni di euro.







