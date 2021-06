MiSE, pubbicato bando per area crisi industriale Marcianise

(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il bando per la selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell'area industriale di Marcianise, comprendente l'intero territorio del Comune di Marcianise in provincia di Caserta.

Lo comunica lo stesso Ministero sottolineando che per le agevolazioni, previste dalla legge n. 181/1989, sono messe a disposizione complessivamente risorse pari ad oltre 17 milioni di euro, al fine di promuovere il rilancio delle attività industriali del territorio, anche tramite l'attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia, la formazione e il reimpiego dei lavoratori coinvolti, compresi quelli dello stabilimento di Jabil.

Le domande - si legge - potranno essere presentate ad Invitalia a partire dalle ore 12 del 5 luglio 2021 e sino alle ore 12 del 5 ottobre 2021.