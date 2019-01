Mise, proseguono i lavori del Comitato di indirizzo e monitoraggio Infratel

(Teleborsa) -

Si è svolto in data 14 gennaio un incontro del Comitato di indirizzo e monitoraggio Infratel, istituito allo scopo di verificare gli obiettivi prefissati nel Piano Banda Ultra Larga e affrontare i temi relativi allo stato di avanzamento dei lavori per l'attuazione del progetto BUL 2018-2020, per il quale è previsto il lancio di una nuova consultazione pubblica sulle aree nere e grigie del Paese per il prossimo 20 gennaio.

Tra i partecipanti alla riunione il dott. Marco Bussone, Presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, che ha discusso con il Comitato sulla realizzazione di progetti finalizzati a superare il digital divide nelle comunità montane e favorire, attraverso l'adozione di servizi di nuova generazione, la crescita e lo sviluppo sociale ed economica dei suddetti territori.



Il Comitato ha, inoltre, affrontato i punti relativi allo stato dei lavori del SINFI (il catasto delle infrastrutture del sottosuolo) e del piano di esecuzione del programma WiFi.Italia.it, che ha già avviato i progetti esecutivi di realizzazione dei punti di accesso wi-fi free in 140 comuni colpiti dal terremoto nel 2016.

Entro la fine del mese di gennaio, infine, è previsto l'avvio della procedura di sportello per i Comuni al di sotto dei 2000 abitanti per la fornitura degli Hot Spot WiFi.Italia.it.



















