MISE, Patuanelli convoca tavolo su automotive per il 18 ottobre

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha convocato al MiSE il tavolo sull'automotive per il 18 ottobre prossimo, con l'intento di "avviare un confronto a 360 gradi su un settore strategico per il nostro Paese".



"Il tavolo - spiega il Ministero - sarà il luogo dove associazioni e sindacati potranno individuare i migliori strumenti per rilanciare il settore dell'automotive, anche attraverso le opportunità messe a disposizione dalla mobilità ecosostenibile".





© RIPRODUZIONE RISERVATA