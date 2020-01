Mise, operativa la riforma della legge per aree di crisi industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha pubblicato la, al fine di favorirne la riconversione e riqualificazione produttiva."Con la riforma della legge 181/89, dando priorità agli investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale - dichiara il-. Si tratta di unonei territori che necessitano di progetti di riconversione e riqualificazione sostenibili, in grado di creare nuove opportunità di lavoro".Le novità introdotte puntano, infatti, ad, in particolare di piccola e media dimensione, anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento e l'introduzione di procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni. Sono previste inoltre nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori.A seguito della pubblicazione della circolare - spiega il Mise - saranno riaperti i bandi e le procedure a sportello chiusi lo scorso 14 novembre 2019. Si procederà quindi alla pubblicazione dei nuovi bandi.