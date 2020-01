© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Notificata ieri, lunedì 27 gennaio, allala proposta italiana relativa a undei prodotti alimentari, che ha l'obiettivo di costituireLo rende noto il MiSE.Si tratta - precisa la nota - di un decreto interministeriale predisposto dal, frutto di un lavoro sinergico portato avanti, insieme a tutta la filiera agroalimentare, per tutelare i prodotti del Made in Italy.Il sistema proposto dall'Italia si basa su un simbolo, che indicherà al consumatore l'apporto nutrizionale dell'alimento in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando la percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione rispetto allaLa proposta italiana mira a superare gli effetti penalizzanti per ilderivanti dal sistema Nutriscore che utilizza invece i colori delattraverso un algoritmo di misurazione che, basato su 100 gr, li classifica dalla A alla E, in contrapposizione ai principi della dieta mediterranea che si basa su un consumo bilanciato di tutti gli alimenti.I produttori e i distributori del settore alimentare potrannodella Commissione europea."Con il sistema italiano di etichettatura nutrizionale ilsulla presenza di alcuni nutrienti negli alimenti, utile a collocarli all'interno di una dieta varia e bilanciata, quale quella mediterranea, sia di valorizzare e tutelare, conclude la nota.