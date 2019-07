Mise: intesa su diffusione Wifi e piattaforme intelligenti in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E` stato firmato oggi adin provincia di Bari, iper promuovere e favorire l`accesso adi da parte di cittadini e turisti presso leanche mediante l`installazione di nuovi punti di accesso WiFi free, nell`ambito del sistema federato nazionale del progetto del GovernoLo rende noto il Ministero dello Sviluppo economico.L'area pilota dalla quale partirà il progetto, che si svilupperà sul territorio pugliese,- ha dichiarato il Consigliere giuridico del Ministro Di Maio per le comunicazioni e L'innovazione digitale, Marco- si inserisce nell'ambito del progetto, ritenuto di rilevanza strategica dal Ministroche promuove ladel Paese attraverso la fornitura di connessioni libere e gratuite su tutto il territorio nazionale. Tutto ciò ci consentirà, anche grazie alla collaborazione con lamigliorando la connessione in zone rurali di grande interesse turistico come il