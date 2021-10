MiSE: in GU credito imposta per tessile, moda e accessori

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti con l'elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d'imposta del 30% in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell'emergenza Covid.



Lo comunica il MiSE in una nota precisando che per l'incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.



Il credito d'imposta - conclude la nota - "diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione".