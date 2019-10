© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -", avviato dale gestito da, per la creazione di una. Rete cui ora si aggiunge la fittissima rete di, grazie ad un protocollo siglato con Poste Italiane.Con questo accordo, i cittadini potranno connettersi ad Internet in maniera libera e gratuita, grazie all'applicazione dedicata, presso ciascun ufficio postale munito di rete di accesso Wi-FI."Piazza Wi-Fi Italia" è ilcon 45 milioni di euro stanziati a ottobre scorso. Ad oggi si sono registrati sulla piattaforma dedicatadi cui 1.048 con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.e ulteriori 120 saranno attivati entro il mese di novembre. In seguito, Infratel aggiudicherà iper l'approvvigionamento dicosì da dare nel 2020 una decisa accelerazione al progetto."Vogliamo un'Italia più connessa, moderna ed efficiente", ha dichiarato il Viceministro, che ha sottoscritto il protocollo, agigungendo "solo facendo sistema, con visioni e investimenti comuni e nel rispetto delle realtà locali, l'Italia potrà diventare un Paese moderno ed efficiente".