(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convoca il tavolo di crisi Wind Tre S.p.A. per il prossimo 18 aprile. L'incontro con azienda e parti sociali è previsto alle ore 10.00 "per discutere la situazione occupazionale e produttiva dell'azienda", come chiarito dalla nota emessa dal ministero. © RIPRODUZIONE RISERVATA