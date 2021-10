MiSE: attivato Fondo per investimenti imprese agricole

1 Minuto di Lettura

Venerdì 15 Ottobre 2021, 12:45







(Teleborsa) - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro Giancarlo Giorgetti che attiva presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro.







Il Fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i sistemi produttivi.



Le agevolazioni saranno concesse, nell'ambito delle spese ammissibili, nella forma di contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.



Le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere l'agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento ministeriale.