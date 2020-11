Mise: al via la Fondazione Enea Tech

(Teleborsa) - Con la firma del Ministro Stefano Patuanelli del decreto di nomina del Presidente Anna Tampieri e dell'amministratore delegato Salvatore Mizzi, è diventata operativa la Fondazione Enea Tech che gestirà il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e le imprese.

La Fondazione, promossa dal MiSE e realizzata in collaborazione con Enea, è stata istituita con il Decreto Rilancio che ha messo a disposizione una dotazione iniziale di 500 milioni di euro e completa, su impulso del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, gli interventi necessari per dotare il sistema innovazione del Paese di risorse e investimenti adeguati alle nuove grandi sfide tecnologiche e produttive.

Enea Tech è una Fondazione di diritto privato vigilata dal MISE che ha la missione di investire in tecnologie innovative ed emergenti di interesse strategico nazionale e di scala globale. Gestisce il Fondo per il Trasferimento Tecnologico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e opera sul modello delle grandi agenzie federali statunitensi (come Darpa, Barda) e di nuove agenzie europee (come EIC), attraverso una struttura tecnica di investimento snella e indipendente. Collabora con centri di ricerca, università, spin-off, PMI e Corporate, al fine di garantire velocità nel trasferimento tecnologico oltre che flessibilità e rapidità di intervento nel cogliere nuove opportunità per la crescita e la capacità competitiva del Paese.

L'obiettivo operativo di Enea Tech è proprio quello di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Dopo la firma del decreto di approvazione dello statuto, avvenuta lo scorso 25 agosto, la Fondazione è quindi diventata nei giorni scorsi pienamente operativa a seguito della nomina a Presidente di Anna Tampieri, direttore dell'Istec (Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Cnr), mentre Salvatore Mizzi, già amministratore delegato di Invitalia Ventures, ha assunto il ruolo di Direttore. Nel Consiglio Direttivo della Fondazione oltre a Tampieri e Mizzi, anche il Presidente di ENEA Federico Testa.

A partire dalle prossime settimane verranno inoltre attivati i team di investimento verticali, che interverranno attraverso strumenti di venture capital per accompagnare lo sviluppo delle innovazioni rilevanti dei centri di ricerca, di start-up e spin-off universitari e delle PMI.

