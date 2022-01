MISE, al via il 13 gennaio prenotazioni bonus motocicli e ciclomotori

(Teleborsa) - Ripartono gli incentivi per l'acquisto di motocicli e ciclomotori che hanno già avuto un grande successo in passato. Lo annuncia il MISE indicando che le prenotazioni partiranno domani, 13 gennaio 2022, sulla piattaforma dedicata ai concessionari sul sito ecobonus.mise.gov.it .

L'incentivo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, che prevedeva uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, da suddividere in 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno anno dal 2024 al 2026.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

