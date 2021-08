MiSE, al via bonus terme: in dote 53 milioni di euro

1 Minuto di Lettura

Martedì 10 Agosto 2021, 12:15







(Teleborsa) - Sono 53 milioni di euro le risorse disponibili per il Bonus Terme che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di servizi termali accreditati. E' quanto stabilisce il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Il Bonus Terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Si tratta, in particolare, di un intervento che mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.



Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200,00 euro.



Con un prossimo avviso pubblicato sui siti internet del Mise e di Invitalia - si legge nella nota - "verrà data comunicazione dell'elenco degli stabilimenti accreditati e dell'apertura delle prenotazioni per i servizi termali".