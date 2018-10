MiSE: 100 milioni di euro per Wi-Fi e tecnologie emergenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - 100 milioni di euro per lo sviluppo dele le tecnologie emergenti ().Lo ha deciso il) - su richiesta delnella seduta d'insediamento del 25 ottobre. Nel dettaglio sono stati dirottati 95 milioni di euro (5 milioni erano già previsti) per sviluppare tecnologie emergenti e in favore della diffusione capillare del wi-fi sul territorio nazionale, in linea con il mandato volto all'innovazione e alla centralità della rete voluto dal MinistroQueste risorse erano state originariamente destinate alle seguenti linee di intervento:a)per ila beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dalb)destinato al cofinanziamento di progetti promossi dalle altre regioni, altri Dicasteri o Enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo dei servizi di nuova generazione.c)destinato allo sviluppo della fase II del progetto italia.it.