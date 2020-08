Mirabaud AM: ripresa economica in Cina continuerà nel terzo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i dati economici inSebbene l'indice, più orientato al settore privato, sia stata moderata, rimane ad un livello elevato, segnalando la continuazione di un'attività dinamica nel settore dei servizi". Questo ila cura dNel dettaglio, si legge "ilsulle attività future (12 mesi prima) ha registrato il livello più alto degli ultimi cinque anni, mentre la domanda interna rimane il principale motore di nuovi ordini. Guardando ai dati commerciali, i numeri di luglio sono in linea con una continua ripresa. Le- sebbene restino ancora in cal- mentre le esportazioni sono ormaiLe esportazioni stanno crescendo di oltre il 7% su base annua, segnalando che il commercio globale - in tandem con la domanda globale - sta recuperando. Per quanto riguarda i dati sull'inflazione, i numeri di luglio sono in linea con la ripresa in corso"."Accanto a un- a causa delle inondazioni che hanno spinto al rialzo i prezzi dei prodotti alimentari - osserva ancora - l'inflazione core è calata. Inoltre, i prezzi della produzione stanno diminuendo a una velocità inferiore, in linea con i prezzi più forti delle materie prime. Questo evidenzia come lo stimolo fiscale legato al settore delle