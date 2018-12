Mipaaft, finanziati 14 progetti contro spreco alimentare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono, i(Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) per. La selezione, operata sugli oltre 130 partecipanti al bando previsto appunto dalla Legge contro gli sprechi, assegnaLo si apprende da una nota del Mipaaft, che sottolinea come l'utilità dei progetti raccolti,, sia quella di prolungare la data di scadenza dei prodotti alimentari, di incrementare lo sviluppo di nuove tecnologie di confezionamento, di creare applicazioni e piattaforme digitali per il recupero delle eccedenze nelle varie fasi della filiera e per favorirne la redistribuzione alle persone indigenti."Semplificare, velocizzare, coinvolgere tutti i protagonisti della filierae da parte del Mipaaft c'è massima attenzione su questo tema che interessa da vicino la nostra società. Il gran numero di progetti pervenuti dimostra che tante energie possono essere messe in campo in modo trasversale – per – dare vita a un circuito virtuoso a spreco zero".