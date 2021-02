© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si èil primo incontro con cui ha preso avvio, con il coordinamento della Borsa Merci Telematica Italiana, il percorso per l'istituzione dellaIl confronto tra le associazioni agricole più rappresentative neldi Italmopa è stato finalizzato alla condivisione della bozza di regolamento del funzionamento stesso della Commissione, che mira a divenire luogo di confronto traLo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) in una nota."Si tratta di unche, da oggi, seppur nella, potrà contare su uno strumento cruciale per la rilevazione dei prezzi delle varie tipologie di- ha dichiarato il Sottosegretario alle Politiche Agricole,in apertura dei lavori - Luogo di incontro, in grado di incentivare le sinergie tra la parte produttrice e quella della trasformazione, la Commissione è il frutto di un lungo percorso iniziato sin dalla modifica normativa, da me promossa, nel 2015. L'obiettivo è quello di affrontare e risolvere assieme agli, favorendo il dialogo nella filiera, nell'interesse nazionale. In altri comparti - conclude L'Abbate - lo strumento della Cun ha dimostratoFanno parte della Commissione Sperimentale Nazionale i rappresentanti di Italmopa, Associazione Mugnai Industriali d'Italia, e per il mondo agricolo le associazioni Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Liberi Agricoltori. Iper concordare ulteriori aspetti sul