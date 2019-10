(Teleborsa) - Il Governo "sta ancora lavorando agli ultimi dettagli, ma il quadro di fondo è definito". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando della Manovra, al termine della direzione del Pd.



"E' stato difficile, ma ci siamo riusciti. L'IVA non aumenterà, ci saranno più soldi in busta paga, più investimenti e un robusto pacchetto famiglia", ha aggiunto il Ministro dell'Economia che ha parlato di una "manovra importante per il futuro del Paese".



Intanto, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato questa sera a Palazzo Chigi sembra esserci soltanto il Documento Programmatico di bilancio che il Governo deve inviare all'UE entro la mezzanotte. Il decreto fiscale e l'articolato complessivo della manovra dovrebbero invece essere approvati in un successivo Cdm che si terrà, con ogni probabilità, lunedì 21 ottobre.





