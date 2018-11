© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono questi i temi affrontati al, in occasione della sua visita alla giornata di apertura di Ecomondo, la manifestazione sulla green economy e sulle energie rinnovabili che si tiene alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre."L'agricoltura è una nostra realtà, però deve essere sempre, perché è la qualità che ci premia a livello internazionale", ha detto il Ministro, rispondendo ad una domanda sull'allarme lanciato da Coldiretti sul calo delle superfici impiegate e messe a cultura nell'ultimo quarto di secolo.In merito all'ed ai danno causati, il Ministro dell'Ambiente ha detto che ci sarà unquesta settimana e che si attende a breve un bilancio dei danni fornito dalla Protezione Civile.Quanto ai fondi, il Ministro ha ricordando iled ha promesso anche altri fondi in caso di necessità., ha ricordato Costa, aggiungendoha sottolineato - perché se ci sono più progetti i fondi noi andremo sicuramente a prenderci i soldi anche in Europa".