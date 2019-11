(Teleborsa) - "Non siamo di fronte ad alcuna invasione" di migranti: "basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018". Lo ha detto la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un'intervista a Repubblica. Per la titolare del Viminale occorre modificare il Memorandum siglato con la Libia nel 2017, sostenere i rimpatri volontari e svuotare i centri libici.



Nlle scorse ore, al largo della Sardegna sono stati rinvenuti i corpi di due migranti su un barchino alla deriva da giorni. P

Intanto, per la Alan Kurdi, nave di Sea Eye a poche miglia dalle coste della Sicilia orientale con 88 migranti soccorsi al largo delle coste

libiche è il settimo giorno in mare senza l'assegnazione di un porto.



