(Teleborsa) - "L'Italia diventa la nazione europea con il numero più alto di voli aerei con la #Cina, grazie all'accordo siglato da @EnacGov .

Più turismo e più rotte per il made in Italy, nella direzione auspicata da tanti operatori commerciali. Sono certa che sapremo cogliere questa sfida". E' il commento con un Tweet della ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli che sottolinea appunto come sia triplicato il numero dei collegamenti aerei tra l'Italia e la Repubblica popolare del grande Paese dell'Estremo Oriente. @paola_demicheli - @mitgov - https://twitter.com/paola_demicheli/status/1217108320810622976



