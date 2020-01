Ministra De Micheli e vertici ENAC ai cantieri di Fiumicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, assieme ai vertici dell'e di(Aeroporti di Roma), ha visitato nel pomeriggio di oggi l'e, in particolare, il cantiere per la realizzazione dell'ampliamento del Terminal passeggeri verso est, con la costruzione dei cosiddetti Molo A e Avancorpo del T1.L'investimento previsto è di circa. I lavori riguardano l'ampliamento della superficie fino a 32.000 mq su due livelli, nuovi finger per imbarco/sbarco passeggeri, nuove sale di imbarco, 2 nastri bagagli aggiuntivi. La realizzazione di queste opere consentirà la gestione, con criteri di efficacia e qualità, di circa 6 milioni di passeggeri.Il Presidente ENACe il Direttore Generalecon l'Amministratore Delegato di ADRhanno accompagnato la Ministra De Micheli nel sopralluogo ai lavori che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero terminare entro l'estate prossima. Con l'occasione l'ENAC e la società di gestione hanno presentato lo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Contratto di Programma in essere tra ENAC e ADR.In merito ai possibili scenari di sviluppo infrastrutturale, evidenziati da ADR alla luce della domanda di traffico aereo che dovrà essere soddisfatta nel medio/lungo periodo, il presidente dell'ENACha sottolineato che "le, come attestato dai premi ricevuti dallo scalo, ma rappresentano solo un tassello verso un adeguamento infrastrutturale che dovrà permettere a Fiumicino di competere con altri hub del Mediterraneo".amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ha ribadito l'obiettivo di. L'area di imbarco A accoglierà infatti 13 nuovi gate dotati di loading bridge, 10 gate remoti, un'area commerciale con il meglio del Made in Italy. "Il tutto sarà realizzato senza consumo di suolo con la massima attenzione all'ambiente, e coniugando il design e la tecnologia moderna alle più avanzate performance ambientali ed energetiche" – ha aggiunto De Carolis.