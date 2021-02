(Teleborsa) - Quasi un italiano su tre non ha capito a cosa servirà il Ministero della Transizione ecologica, dicastero creato dal governo Draghi e assegnato a Roberto Cingolani. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it agli istituti di ricerca MuP Research e Norstat, alla domanda "Il nuovo governo appena formato da Mario Draghi ha istituito un ministero denominato della transizione ecologica; cosa pensa della istituzione di questo nuovo ministero?" il 31,5% dei rispondenti ha dichiarato di non averne capito la funzione.



Nonostante sembri che la funzione del nuovo ministero non sia stata adeguatamente spiegata, gli italiani si dicono molto attenti alle tematiche ambientali ed oltre il 50% di loro accoglie favorevolmente l'istituzione del nuovo Ministero. Risulta contrario appena il 3,1% del campione intervistato.



