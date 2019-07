Ministero Ambiente detta linee guida contro Cyberattacchi a operatori acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, quali quello dello Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti, Economia e Finanze, Salute, hannocongiuntamente lee la prevenzione e mitigazione degli incidenti che interessano la. Queste saranno divulgate nelle prossime settimane agli operatori che garantiscono i servizi essenziali nel settore dell'destinata a consumo umano,è stato individuato qualedestinata al consumo umano. Ad esso afferiscono i servizi essenziali di fornitura all'ingrosso, captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione. In tale contestolo scorso dicembre, d'intesa con le Regioni e Province autonome,ovvero degli operatori presenti su tutto il territorio nazionale. Un settore caratterizzato da una significativa presenza digitale e, proprio per questo, i gestori di questi servizi sono chiamati a garantirne uncibernetica.Le linee guida - ha spiegato il- "costituiscono uno strumento operativo di supporto al processo di gestione e trattamento del rischio cyber, per affrontare in modo organico e qualificato lai. A tale scopo, esse sono basate sul, all'interno del quale è possibile inquadrare le misure di sicurezza, gli standard e le norme di settore, secondo un principio di neutralità tecnologica, che non va ad imporre agli operatori l'impiego di una specifica dotazione strumentale, bensì suggerisce un approccio razionale e dinamico strettamente legato all'analisi del rischio''.''Allo stesso tempo- continua- si voglionoattraverso meccanismi diche fanno uso del sistema delle notifiche volontarie per la condivisione delle informazioni sugli incidenti con la comunità di sicurezza nazionale posta a protezione dello spazio cibernetico, fermo restando gli obblighi di notifica degli incidenti rilevanti sulla continuità dei servizi essenziali forniti. L'acqua è un bene universale e l'accesso di tutti a essa è un diritto che va tutelato, anche attraverso misure di prevenzione e protezione dalle minacce di tipo cyber''.