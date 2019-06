Minibot, la bocciatura di Tria: «Già dato parere negativo»

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. «Questa è una cosa che sta nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo», afferma Tria, a margine del G20 finanziario di Fukuoka. «Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. Nell'altra (valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti», ha aggiunto Tria, condividendo i giudizi del presidente della Bce, Mario Draghi.

