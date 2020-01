Mini accordo su Libia non convince: petrolio sempre più caro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, raggiunto domenica alfra i due protagonisti della guerra civile, il Generale delle forze armateed il capo del governo di unità nazionaleI due leader si sonoe sulsotto l'egida ONU, ma sarà da vederela tregua- alla luce dei nuovi sconti alla periferia di Tripoli - e soprattuttovoluti da Haftar.Ed è in senso negativo che scommette stamattina il mercato petrolifero, con una: il future sul, greggio americano, scambia aal barile, in rialzo dello 0,61%, mentre il, petrolio nordeuropeo, cresce dello 0,71% attestandosi a. Un messaggio chiaro didei mercati delle commodities.Intanto,e non si parla ancora di una loro riapertura, nonostante la bozza diesortasse le due parti acontro le strutture petrolifere". La(NOC), compagnia statale libica ormai sotto l'influenza del Generale Haftar, alla vigilia del vertice, è statadella Cirenaica e bloccare l'export di greggio. Si parla di un danno daper un valore di circa