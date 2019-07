Mineracqua-EFBW: piano per la raccolta di bottiglie in pet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, associazione che rappresenta le imprese operanti nelle acque minerali, assieme alla Federazione europea delle acque in bottiglia (), è sempre più protesa, in ottica di aumentare la sostenibilità e garantire il maggior utilizzo del pet riciclato.In quest'ottica, Mineracquaper il consumatore, affinché vengano riconsegnate le bottiglie post-consumo. "La nostra posizione è quella di essere", dichiara il vicepresidente di Mineracqua,, che continua evidenziando come "l'obiettivo è quello di raggiungere ile incorporare il 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in Pet dal 2025".L'Italia rappresenta già oggi un'eccellenza, visto che - nel 2018 - su un totale diin plastica immessi al consumo, circadi acqua minerale in Pet (fonte Corepla) e di queste stesse bottiglie in Pet(ossia l'1,3% degli imballaggi di plastica immessi al consumo in Italia)."Il nostro paese – continua Fortuna – è un'eccellenza nel recupero e riciclo di pet, ilviene avviato a riciclo perché, con una produzione di acqua che è aumentata di circain 10 anni, siamo riusciti ad immettere sul mercato la medesima quantità di pet, grazie a bottiglie sempre". "Non vogliamo, però – conclude il vicepresidente – accontentarci. Intendiamo esplorare sempre nuovi modi ed iniziative per migliorare le nostre performance, dev'essere una sfida di sostenibilità rivolta a tutti gli attori della catena del valore".