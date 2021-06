Mims, il ministro Giovannini ha incontrato il Segretario Generale dell'Ocse Mathias Cormann

Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:15

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha incontrato questo pomeriggio il Segretario Generale dell'Ocse, Mathias Cormann. Il Ministro Giovannini ha richiamato il ruolo fondamentale che l'Ocse può svolgere per facilitare la condivisione delle migliori pratiche a livello internazionale sul green public procurement, sviluppare indicatori e modelli standard con l'obiettivo di agevolare la comparazione tra i diversi livelli di governance (centrale, regionale e locale) e per definire modelli per valutare gli impatti delle politiche sui territori e sulla qualità della vita della popolazione.

Il Ministro e il Segretario Generale dell'Ocse hanno avuto uno scambio di vedute sulle iniziative in discussione nei principali contesti internazionali, in particolare in ambito G7, in merito a possibili piani globali per favorire la realizzazione di infrastrutture di qualità nei paesi a medio e basso reddito, tra cui la Building back better world (B3W) lanciata al vertice di Carbis Bay.

Nel corso dell'incontro è stato auspicato un rafforzamento della collaborazione tra il Ministero e l'Ocse finalizzata allo scambio di migliori pratiche nel campo della misurazione d'impatto delle politiche: in particolare gli strumenti di progettazione e valutazione delle infrastrutture sostenibili, la produzione di dati e indicatori omogenei sulle infrastrutture di qualità e confrontabili a livello nazionale e territoriale, al fine di accrescere la loro utilità per la valutazione delle politiche e per misurare l'impatto degli investimenti pubblici sull'attrattività dei territori. Si è poi discusso del rafforzamento delle politiche di rigenerazione urbana che mettano al centro i servizi pubblici fondamentali per aumentare il benessere delle persone "L'Ocse svolge un ruolo fondamentale per la definizione di modelli e di indicatori per misurare l'impatto delle politiche volte a favorire uno sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale", ha dichiarato Giovannini.