8 Marzo 2021

(Teleborsa) - Nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) aderisce alla campagna #ChooseToChallenge lanciata da International Women's Day, il network impegnato a sensibilizzare a livello mondiale sulla parità di genere.

Da oggi e per tutta la settimana la striscia istituzionale del sito del Ministero sarà in viola, il colore scelto quest'anno per indicare giustizia e dignità.

L'8 marzo - si sottolinea - è l'occasione per riflettere sul percorso che la società deve ancora compiere per superare il divario di genere nei diversi contesti, nei luoghi di lavoro e di studio, in famiglia, divario persistente nonostante i passi avanti realizzati. Nel concetto di inclusione sociale, trasversale rispetto alle missioni del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza, le politiche per favorire l'integrazione delle donne rivestono un ruolo fondamentale, anche considerando che la crisi economica e occupazionale generata dalla pandemia ha colpito in misura prevalente le donne.

Nella nuova visione di sviluppo sostenibile, le donne devono avere un ruolo di primo piano ed essere messe nelle condizioni di conseguire pienamente i propri obiettivi di vita e professionali.