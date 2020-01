© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancorail decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fotofinish, inel quale sono state inserite norme relativeal centro dianche all'interno della maggioranza. A rilevaredi queste disposizioniIn un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore,Professore ordinario di Diritto costituzionale, afferma che il Dl Milleprorogheche dovrebbero sconsigliarne l'adozione, e che comunque ne mettono ache vincola l'emanazione di un decreto a requisiti inderogabili di necessità ed urgenza. Requisiti - sottolinea -, emanato "a distanza di oltre sedici mesi dal fatto di Genova e in assenza di accertamenti giudiziari di qualsiasi concretezza in ordine alle responsabilità".Inoltre,afferma che nel Milleproroghe manca quel carattereoichè la gran parte delle disposizioni in esso contenutmentre in materia autostradale si detterebbe una disciplina apparentemente generale, come si suol dire ordinamentale, come tale inidonea alla sede del decreto di urgenza". E quindi, in questa materia il Dl "assume l'aspetto di unariguarderebbe la gestione provvisoria Anas, proposta dal Milleprorogheed anzievidenzia infatti che, sia pure temporaneamente, un soggetto già attualmente gestore di strade ed autostrade, e dunque qualificabile come concorrente nel settoreDisposizioni cheche occupa un ruolo centrale nella giurisprudenza europea."Sia la Corte di giustizia europea che il Consiglio di Stato richiedono pacificamente che la revoca, comunque denominata, della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro", argomenta Ferrari sulle pagine del quotidiano, aggiungendo, il concessionario decaduto prosegue nella gestione fino al subentro di un successore individuato mediante gara pubblica, nella specie di livello europeo, dato il prevedibile importo dei lavori e del servizio.Ultimo aspetto messo in luce dal docente costituzionalista è quelloviolando i principi di affidamento e di certezza del diritto, diversamente ma unanimemente tutelati dai