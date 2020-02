© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche rischia solo diÈ la tesi espressa in una nota dache ha chiesto all'esecutivo risposte immediate."Abbiamo già espresso più volte il nostro disappunto in merito alla, del lavoro autonomo e delle Pmi.", si legge nella nota.De Pasquale ha ricordato gli, "diminuito di circa 7 mila euro in 10 anni".In dettaglio, la vicepresidente di Confassociazioni, che ha anche la delega alle Pari Opportunità, ha evidenziato inei fatti unUna percentuale che supera del 3,7% la media europea. Un quadro desolante dove, nell'ultimo trimestre del 2019, il PIL è sceso dello 0,3%".: previdenza, accesso ai servizi, agevolazioni fiscali e riforma dell'IRPEF e dell'IRES che non veda penalizzate le PMI e il mondo dei professionisti", ha chiesto De Pasquale.Parlare in questi tempi di pari opportunità in ambito lavorativo non è più solo una questione di genere, ma occorre inquadrare il concetto - conclude Federica De Pasquale - in una".