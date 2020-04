Milano zavorra gli altri Listini europei che si confermano in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a metà giornata, scontando una serie di realizzi, in vista dello stop del weekend e del dato sull'occupazione USA. Future USA deboli contribuiscono a sottolineare il clima di cautela che regna nel Continente.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, con la valuta europea che tocca i minimi da 3 anni a 1,079 (-0,57%). Il petrolioè tornato a salite e fa un balzo del 6,12%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,48%., recupera Francoforte che mostra una performance pari a +0,19%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,71%, tentenna Parigi, che cede lo 0,63%., dove il FTSE MIB accusa una discesa dell'1,22%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Leonardo (+6,78%).Acquisti a piene mani su Atlantia, che vanta un incremento del 6,45% sul persistere di speculazioni relative al futuro di ASPI.Effervescente Saipem, con un progresso del 2,52% dopo l'annuncio di un memorandum per la formazione professionale in Mozambico.In luce Nexi, con un ampio progresso dell'1,97%.La peggiore è Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -5,17%.Pessima performance per Azimut, che registra un ribasso del 3,47%.Sessione nera per Prysmian, che lascia sul tappeto una perdita del 3,25%.Vendite su Snam, che registra un ribasso del 3,06%.