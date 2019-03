Milano viaggia sulla parità. Borse caute in attesa voto su accordo con Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che proseguono a piccoli passi, dopo l'accordo raggiunto sulla Brexit, che dovrà essere votato oggi alla camera dei Comuni. E' forse l'ultima chance per la Premier britannica Theresa May per portare a casa una Brexit con accordo. Questo fattore ispira cautela agli operatori di borsa.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +247 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,56%.senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,1%, Londra è stabile con un modesto0 -0,04%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,17%., con il FTSE MIB che si attesta a 20.638 punti.Tra idi Milano, in evidenza Recordati (+1,22%), Azimut (+1,09%), Prysmian (+1,03%) e Amplifon (+0,98%). Le più forti vendite su Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni con un -4,02%. Il titolo conferma una elevata volatilità per effetto dle braccio di ferro Vivendi-Elliott nell'approssimarsi dell'assemblea del 29 marzo.Sensibili perdite per Juventus, in calo del 2,15% in attesa della partita cruciale di Champions con l'Atletico Madrid.Seduta negativa per Banco BPM, che mostra una perdita dell'1,90%.Sotto pressione Ferragamo, che accusa un calo dell'1,47%.del FTSE MidCap, Enav (+2,94%), all'indomani della pubblicazione di risultati molto positivi. Fra le Mid Cap è in rosso Tod's, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%dopo risultati di bilancio in contrazione.